Столица попала в список аутсайдеров по ревакцинации населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит процесс ревакцинации населения в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республике охват ревакцинацией подлежащего населения составил 26,8% .В трех регионах: городе Нур-Султан, Атырауской и Туркестанской областях самый низкий охват от 13% до 17%», - сказала Ажар Гиният.

Министр подчеркнула, что во всех регионах необходимо нарастить темпы вакцинации и ревакцинации – это по-прежнему единственный способ профилактики от госпитализации, тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции.

«Еще раз хочу напомнить, что ревакцинации подлежат все группы населения по истечению 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации», - добавила Ажар Гиният.