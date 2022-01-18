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Столица попала в список аутсайдеров по ревакцинации населения

18 Января 2022 11:02
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Столица попала в список аутсайдеров по ревакцинации населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит процесс ревакцинации населения в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По республике охват ревакцинацией подлежащего населения составил 26,8% .В трех регионах: городе Нур-Султан, Атырауской и Туркестанской областях самый низкий охват от 13% до 17%», - сказала Ажар Гиният.

Министр подчеркнула, что во всех регионах необходимо нарастить темпы вакцинации и ревакцинации – это по-прежнему единственный способ профилактики от госпитализации, тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции.

«Еще раз хочу напомнить, что ревакцинации подлежат все группы населения по истечению 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации», - добавила Ажар Гиният.


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#Правительство РК   #Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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