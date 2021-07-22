Столица находится на пике заболеваемости КВИ - Тимур Муратов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица находится на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили в управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов на брифинге заявил, что ситуация очень тревожная и призвал граждан соблюдать карантинные ограничения.

По данным ведомства, на утро 22 июля в инфекционных стационарах 2 556 пациентов получают лечение. Из них с подтвержденным КВИ 2 270 человек, с пневмонией - 286, таким образом, загруженность составляет 72%.

Коечная мощность стационаров на сегодня 3 562 коек. В настоящее время для борьбы с КВИ в городе задействованы 16 стационаров.

В связи с ростом заболевания приходится перепрофилировать уже городские больницы и пока приостанавливать работу дневного стационара, плановую госпитализацию. Тем самым нагрузку по обращениям и госпитализации по различным профилям испытывают другие медицинские клиники.

В управлении отмечают, что на сегодня вынужденно увеличиваются койко-места, задействованы все имеющиеся ресурсы.