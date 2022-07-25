25 Июля 2022 21:00

Столица Кыргызстана по заболеваемости COVID-19 перешла в «желтую» зону

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости коронавирусом. По матрице оценки риска эпидемиологической ситуации по регионам, столица республики перешла в «желтую» зону, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно данным ведомства, на 25 июля по стране выявлено 128 новых случаев коронавируса, из которых 95 человек обратились в связи с появлением симптомов, остальные проходят как контактные. У некоторых диагностировали ковид при сдаче анализа в связи с вылетом в другие страны. По количеству зарегистрированных случаев 80% приходится на столицу Бишкек, 11% - на Чуйскую область. Остальные - разовые случаи в областях.

В связи с легким течением заболевания, амбулаторное лечение получают 90% (116 человек) выявленных случаев. За состоянием больных наблюдают врачи центров семейной медицины.

За неделю, с 18 по 24 июля, в Кыргызстане диагностирован 981 случай COVID-19. Получают амбулаторное лечение 910 человек, госпитализирован 71.

За 6 месяцев и 24 дня этого года всего зарегистрировано 17 тыс. 937 случаев COVID-19. Из них 15 тыс. 943 (88,8%) подтвержденных лабораторно и 1 тыс. 994 (11,2%) клинико-эпидемиологических, учитывая симптомы и контакт с инфицированным.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 202 тыс. 685 случаев, заболеваемость составляет 3 тыс. 61 случай на 100 тыс. населения.

Фото: www.gov.kg







