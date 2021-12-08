Новости
Столица и пять областей Казахстана находятся в «желтой» зоне
8 Декабря 2021 08:35
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеСвыше 350 пациентов с КВИ в Казахстане - в тяжелом состоянии 148 843 человека привились первым компонентом Pfizer в Казахстане 112 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане
В «красной» зоне нет ни одного региона.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Врач столичной поликлиники удостоен медали «Алтын дәрігер»
- Свыше 350 пациентов с КВИ в Казахстане - в тяжелом состоянии
- 148 843 человека привились первым компонентом Pfizer в Казахстане
- Сколько казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19
- 112 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане
- 14 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн