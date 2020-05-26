Столица будет полностью газифицирована раньше срока

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полная газификация Нур-Султана была запланирована на 2025 год. Однако этот вопрос может решиться раньше установленного срока. Об этом в ходе прямой трансляции программы Elorda live на телеканале «ASTANA TV» рассказал Алтынбек Кайсагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице есть более 22 тысяч жилых домов. Во всех домах будет проведена полная газификация. Сейчас они отапливаются горюче-смазочными материалами или углем. То есть, существуют очень много веществ, загрязняющих воздух. Ранее мы принимали программу газификации, состоящей из трех этапов. Мы уже перешли на первый этап. Сам первый этап состоит из девяти пусковых комплексов. Состоялись конкурсные процедуры, на сегодняшний день определены компании, которые будут заниматься этой работой, строительство уже началось», - пояснил Алтынбек Кайсагалиев.

По словам заместителя акима города, есть план, согласно которому до 2025 года планируется полностью завершить работу по газификации столицы.

«Тем не менее, на сегодняшний день ведется интенсивная работа. Если своевременно будут выделены средства, то до 2023 года мы планируем полностью завершить работу по всем трем этапам», - отметил спикер.