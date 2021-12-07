Столица борется с несанкционированными свалками с помощью дронов и умных камер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С октября 2021 года столичное Управление охраны окружающей среды и природопользования запустило пилотный проект по мониторингу несанкционированных свалок строительных и твердых бытовых отходов (ТБО) и иных экологических правонарушений с применением мобильных роботов, созданных специалистами ТОО «Qmobot», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Технология состоит из двух «умных» видеофиксаторов, которые регистрируют любое передвижение на территории свалки и прилегающей проезжей части.

При обнаружении нарушителя, например, грузового автотранспорта система фиксирует государственный номер, время и местоположение. Аналитический модуль робота создает отчет с фотографиями и данными по правонарушению. На данный момент применено 10 мобильных роботов и два дрона.

Также активную работу по фиксации экологических правонарушений, санитарного состояния новых свалок и обнаруженных на них нарушителей с помощью дрона и иной видео-фототехники, осуществляют мобильные группы.

В ходе работы обнаружено множество ранее неизвестных мест складирования ТБО, участков несанкционированного сброса снега вне территорий снежных полигонов и слива в городские ливневые коммуникации неочищенных хозяйственно-бытовых вод.

С октября по ноябрь текущего года в рамках проекта зафиксировано 58 правонарушений, предотвращено 13 случаев выброса ТБО в несанкционированных местах, все материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

По результатам анализа совершенных правонарушений наибольшее количество приходится на район «Есиль» – 30 фактов. В основном это случаи выгрузки ТБО и снега на несанкционированных свалках.

Общая сумма штрафов привлеченных к ответственности лиц, согласно направленным материалам, составила более 1,5 млн тенге.

Ядром системы мониторинга является ситуационный центр. Центр оборудован сервером и рабочими машинами для отслеживания работы групп по мониторингу, роботов в поле и их взаимодействию. Роботы в поле отправляют видео на сервер центра, где нейронная сеть анализирует его и при выявлении транспорта сохраняет данные для формирования отчётов. Оператор ситуационного центра получает фото-видеоматериалы нарушений от мобильных групп и роботов с последующим составлением отчётов. На сервере центра хранятся видео с роботов и дронов для дальнейшего использования с данными о правонарушении.

Кроме того, для оперативного установления точного маршрута передвижения нарушителя с точки отгрузки до места выгрузки ТБО, специалисты проекта активно сотрудничают с «Городским центром мониторинга и оперативного реагирования г.Нур-Султан» в состав которого входит Единый контакт-центр IKomek, система видеонаблюдения Сергек. Результатом совместной работы является своевременное установление фактов совершения правонарушений в экологической сфере, что позволяет в дальнейшем предотвращать подобные правонарушения.

В перспективе Управление планирует и дальше реализовывать данный проект, что позволит предотвращать экологические нарушения и развивать в целом эко-культуру населения столицы.