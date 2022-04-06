Столетнюю пациентку прооперировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские врачи успешно провели операцию 100-летней пациентке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба городской клинической больницы №7 Алматы, пациентка Байжумартова О., 1922 года рождения, поступила в экстренном порядке в приемное отделение с жалобами на боли в области левого тазобедренного сустава, вследствие полученной травмы после падения у себя дома.

После проведения необходимых диагностических обследований ей был выставлен диагноз: закрытый перелом шейки левобедренной кости со смещением. Показания к хирургическому вмешательству - деформации, невозможность нормально сгибать и разгибать конечности, перелом, сопровождаемый болью. Как правило, при переломе шейки бедра у пожилых людей консервативное лечение не помогает.

Учитывая преклонный возраст пациентки, наличие сопутствующих заболеваний, проведен консилиум в составе врачей - кардиолога, терапевта, анестезиолога.

Как рассказал лечащий врач - травматолог Бауржан Утешев, успешно проведенная операция позволила раннюю активизацию больной, уже на вторые сутки пациентка была переведена в отделение политравмы.

«У 100-летней пациентки отделения костная ткань не соответствует ее возрасту, отличается более высокой минеральной плотностью, присущей людям 50-ти, максимум 60-ти лет»,-отметил врач.

По мнению дочери пациентки, это связано в первую очередь с образом жизни, правильным распорядком дня ее мамы, утро которой начинается с гимнастики, затем гигиенических процедур. Сказывается и питание: принимает она только домашнюю еду небольшими порциями, в строго установленное время, жареное не употребляет, предпочтение отдает молочным продуктам.

К слову, бабушка родила 10 детей, у нее много внуков, правнуков и 6 праправнуков.

На данный момент пациентка стабильна, чувствует себя хорошо, готовится к выписке.

«Я благодарна Аллаху, затем докторам, что не осталась прикованной к постели. Хочу заметить, что сравнительно легко перенесла наркоз. Видимо, современные препараты хорошие, да и немаловажное значение имеет отношение врачей. Они здесь очень человечные. Сейчас, после операции, чувствую себя очень хорошо», - поделилась пациентка.

По словам заведующего отделением политравмы ГКБ №7 Рамазана Аскерова, в условиях отделения политравмы проводится весь спектр травматолого-ортопедической помощи пациентам после травмы и ее последствий. В неделю проводится от 25 до 30 операций, в год оперируются около 1700 пациентов.