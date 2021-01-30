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    20:40, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Столетние головные уборы показали в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее в честь Международного дня платка, который ежегодно отмечается 1 февраля, показали уникальные головные уборы, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

    Руководитель Казахского культурного центра «Айша Биби» Айман Бокбасарова рассказала, что ко Дню платка они подготовили выставку и небольшие концертные номера. В целом коллектив готовился к этому празднику почти два месяца.

    «Хотелось, чтобы наша молодежь знала, что головной убор – это священная вещь. У казахов белый платок всегда сравнивали с цветом материнского молока и с цветом порядочности и честности. К сожалению, платки не носят сейчас, но так хочется отметить этот праздник», - сказала А. Бокбасарова.

    Отметим, что на выставке организаторы представили несколько десятков уникальных головных уборов.

    «Камшат Абдолдинова принесла кимешек, которому почти сто лет. Ее свекрови подарила ее свекровь. И теперь этот головной убор, как оберег хранится в семье на почетном месте. Моя мама почти до 100 лет прожила, и ее платок мы в семье также бережем. И других наших соратников есть священные платки», - отметила организатор праздника.


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