Столетние головные уборы показали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее в честь Международного дня платка, который ежегодно отмечается 1 февраля, показали уникальные головные уборы, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

Руководитель Казахского культурного центра «Айша Биби» Айман Бокбасарова рассказала, что ко Дню платка они подготовили выставку и небольшие концертные номера. В целом коллектив готовился к этому празднику почти два месяца.

«Хотелось, чтобы наша молодежь знала, что головной убор – это священная вещь. У казахов белый платок всегда сравнивали с цветом материнского молока и с цветом порядочности и честности. К сожалению, платки не носят сейчас, но так хочется отметить этот праздник», - сказала А. Бокбасарова.

Отметим, что на выставке организаторы представили несколько десятков уникальных головных уборов.

«Камшат Абдолдинова принесла кимешек, которому почти сто лет. Ее свекрови подарила ее свекровь. И теперь этот головной убор, как оберег хранится в семье на почетном месте. Моя мама почти до 100 лет прожила, и ее платок мы в семье также бережем. И других наших соратников есть священные платки», - отметила организатор праздника.