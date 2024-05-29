Столетние американцы поженились в Филадельфии

Жители города Филадельфия (штат Пенсильвания, США) - 100 летний Берни Литтман и 102-летняя Марджори Фитерман подали заявку на занесение в Книгу рекордов Гиннеса в качестве пары, вступившей в брак в возрасте старше 100 лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Как сообщает Fox News, церемония бракосочетания пары состоялась в доме престарелых.

Внучка Литтмана, Сара Зичерман говорит, что пара подала заявку на занесение в Книгу рекордов Гиннеса, потому что считает такой возраст вступления в брак рекордно поздним.

По словам женщины, Берни Литтман — музыкант по профессии, его предыдущий брак длился 65 лет, а после смерти супруги он поселился в доме для престарелых, где и познакомился с Фитерман.

Зичерман рассказала, что Фитерман также потеряла супруга, с которым провела в браке 60 лет.

Примечательно, что Берни Литтман и Марджори Фитерман когда-то обучались в одном вузе, но тогда не были знакомы друг с другом.

Романтические отношения между будущими молодоженами завязались девять лет назад.