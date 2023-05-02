Столетию великого артиста и ветерана-фронтовика посвятит вечер театр «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торжественный концерт ко Дню Победы «Жеңіс әні» театр «Астана Опера» посвятит великому празднику, а также столетнему юбилею родившегося в этот день выдающегося певца, Народного артиста Казахской ССР и ветерана Великой Отечественной войны, профессора Бекена Жилисбаева. Музыкальный вечер состоится 9 мая на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Многие из самых известных на сегодняшний день классических вокалистов страны – воспитанники Б. Жилисбаева. И в этот день на сцену выйдут звезды мировой оперной сцены, в числе которых ученики всеми любимого казахского тенора. Это солисты столичного театра Жаннат Бактай, Азамат Желтыргузов, Жанат Шыбыкбаев, Медет Чотабаев, Меир Байнеш, Гульжанат Сапакова, Салтанат Муратбекова, Жамиля Джаркимбаева, Асем Сембина, Галия Байгазинова, приглашенный артист Киякбай Асамбаев, мэтры академического вокала Нуржамал Усенбаева, Шахимардан Абилов и другие. При участии хора «Астана Опера», главный хормейстер – Ержан Даутов. Скрипка – Айя Габбасова, партию фортепиано исполнят Раушан Бескембирова и Жанар Ахметова.

Одним из учеников корифея казахстанской вокальной школы является ведущий солист «Астана Опера» Медет Чотабаев.

- Бекен Бекенович Жилисбаев не только дарил радость искусства многим поколениям слушателей как блистательный артист, он также был одаренным педагогом, который умел распознать потенциал молодых вокалистов, во всем поддерживал и щедро делился всеми накопленными знаниями. Он воспитал несколько поколений учеников, наставлял творческую молодежь, способствовал в продвижении их карьеры, и могу смело сказать, что каждый из нас без исключения испытывает безмерную благодарность мастеру, - рассказал Медет Чотабаев.

Множество теплых воспоминаний связано у артиста с именем горячо любимого педагога.

- Именно благодаря поддержке Бекена Бекеновича мне удалось поступить в консерваторию, несмотря на опоздание с подачей документов, так как не хватало денег на дорогу. Позднее он помог мне попасть на престижнейший Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки: когда спонсоры, обещавшие оплатить проезд и проживание, в последний момент не смогли меня поддержать, маэстро, с присущими ему добротой и великодушием, отдал мне свои накопления на поездку. Его вера в меня и в мой талант дала мне крылья, и я стал обладателем первой премии и специального приза как лучшему тенору. Хотя его с нами нет, наставления Бекена Бекеновича, его мудрые советы и сейчас помогают мне не только в профессии, но и в жизни, - поделился Медет Чотабаев.

Помимо юбилейного концерта, богатая палитра разнообразных музыкальных вечеров ожидает жителей и гостей столицы в майском репертуаре Камерного зала им. К. Байсеитовой. Так, 2 мая концерт Союза композиторов Казахстана «Кестелі орамал» будет посвящен 110-летию казахстанского композитора-классика Мукана Тулебаева. Камерный хор филармонии им. Е. Рахмадиева под руководством Гульмиры Куттыбадамовой 4 мая выступит с концертом «Жанымды тербеткен әуен». В программе «Фантазий серебряная нить» 5 мая свое творчество слушателям представят виолончелист Ермек Курманаев, скрипачка Евгения Каримова, альтистка Гульнара Тлеугабылова и пианист Алтай Кусаинов.

Концерт «Музыка – сезім шырағы» 11 мая будет посвящен 75-летию известного казахстанского композитора Толегена Мухамеджанова. Произведения юбиляра прозвучат в исполнении блистательных отечественных артистов и коллективов. В их числе – баритон Шахимардан Абилов, сопрано Нуржамал Усенбаева, пианист Амир Тебенихин, флейтист Бекболат Байсагатов, Государственное трио РК «Forte Trio» под руководством пианиста Тимура Урманчеева, Государственный струнный квартет им. Г. Жубановой под руководством виолончелиста Ернара Мынтаева. Партия фортепиано – Раушан Бескембирова, Жанар Ахметова.

14 мая талантливые юные артисты детской балетной студии «Астана Опера» порадуют самых маленьких любителей искусства концертом «Вальс цветов». Режиссер концерта – руководитель балетной студии Галия Бурибаева, педагог-репетитор – Бостан Кожабеков. 16 мая слушателям будет предложено провести «Майский вечер с Моцартом» в компании первой скрипки оркестра Айсулу Абильхановой, концертмейстером группы альтов Толкын Килибаевой, концертмейстером группы флейт Алексеем Косыревым, арфисткой Айнур Камаловой и Симфоническим оркестром театра под управлением маэстро Абзала Мухитдина. Первая скрипка «Астана Опера» Багдат Абильханов и пианистка Салтанат Абильханова 19 мая выступят с программой произведений венского классика в концерте «Вольфганг Амадей Моцарт» из цикла «Музыка при свечах».