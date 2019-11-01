Столетию героев Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова посвятили форум в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде прошел военно-патриотический форум, посвященный 100-летию Героев Советского Союза Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нем приняли участие первый казахстанский космонавт, генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров, заместитель акима области Абзал Нукенов, потомки героев, а также студенты вузов и представители этнокультурных объединений.





«Родину защищает тот, кто ее любит всем сердцем, знает и ценит ее историю, старается принести ей пользу своим каждодневным трудом. Желаю, чтобы каждый из вас стал большой частью нашей Родины», - сказал Абзал Нукенов, выступая перед молодыми участниками форума.





Как отметили организаторы, цель этого мероприятия – воспитать и развивать у молодых людей чувство патриотизма. Форум также завершил масштабные празднования юбилеев героев.





«Подобные форумы помогают развивать патриотизм у нашей молодежи. Мы должны любить свою Родину. И тогда Родина обязательно будет любить нас», - обратился к собравшимся Токтар Аубакиров.

Потомки героев поблагодарили организаторов и участников форума за то, что подвиги Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова не забыты. В течение этого года в области прошло множество мероприятий, посвященных юбилею.





«И мы, и будущее поколение многим обязаны нашим героям, которые отдали свою жизнь за право на мирную жизнь. Мы должны ценить и пропагандировать их подвиги, рассказывать о них своим детям и внукам», - сказал племянник Нуркена Абдирова Нурлан Байтуллин.

«Мы гордимся своим дядей, папа нам много рассказывал о нем. Он был настоящем патриотом. Я считаю, что такие форумы играют большую роль в воспитании патриотических чувств у молодежи. Тем более этот год у нас объявлен Годом молодежи. Спасибо всем за то, что не забывают героев и чтят их память», - говорит племянник Казбека Нуржанова Оралхан Нуржанов.





В рамках форума также была организована большая концертная программа. На сцене выступили ансамбль «Тоқырауын толқыны», солисты и артисты КО им. К. Байжанова, артисты театра музкомедии и студенты вузов.











