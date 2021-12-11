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Столбики термометров в Турции опустились до 15 градусов мороза
11 Декабря 2021 20:00
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ЭРЗУРУМ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Столбики термометров на востоке Турции в ночь на 11 декабря опустились до отметки - 15 градусов ниже нуля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
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Самая низкая температура в Восточной Анатолии была зафиксирована в провинциях Карс и Ардахан.
Температура воздуха в регионе соответствует сезонной норме. Слабый южный ветер местами будет усиливаться.
В ночь на 11 декабря в провинции Агры температура составила 9 градусов мороза. Далее следуют: Эрзурум - минус 8, Игдыр – минус 3, Эрзинджан – минус 2 и Тунджели – минус 1.
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