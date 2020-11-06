Столб упал на автомобиль в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске опора линии электропередач рухнула на «Lexus RX 300», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, инцидент произошел ночью по улице Караванной. 38-летняя горожанка не справилась с управлением и наехала на опору линии электропередач.
На фото, размещенных в социальных сетях, видно, что столб упал на автомобиль.
В пресс-службе добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Согласно заключению, водитель была трезвой.
«По факту произошедшего в отношении водителя автомашины «Lexus RX 300» составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», - прокомментировали в пресс-службе.
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