Сток реки Жайык уменьшился почти в 2 раза – сенатор Гумар Дюсембаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области грозит обезвоживание. Об этом сообщил депутат Сената Парламента РК Гумар Дюсембаев в своем запросе Премьер-Министру РК Аскару Мамину на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории области протекают две трансграничные реки Жайык и Кигач – основные источники питьевой воды для всей области. При этом более 60% населения пользуются водой из реки Жайык. Более того, необходимо отметить, что на территории области отсутствуют подземные источники питьевой воды. Также река Жайык имеет важное значение в сохранении экосистемы и биоресурсов северной части Каспийского моря. Река Жайык проходит по территориям двух областей Республики Казахстан и трех субъектов Российской Федерации. Учитывая, что до 80% водных ресурсов реки Жайык формируется на территории Российской Федерации, состояние экологической системы реки в Республике Казахстан зависит от объемов воды, поступающей из России. Анализ динамики стока реки показывает, что с каждым годом усиливается тенденция его сокращения с соответствующими негативными последствиями. В настоящее время среднегодовой сток реки Жайык снизился до уровня 5,1 кубокилометров, то есть в 1,8 раза меньше среднемноголетнего значения. С 2006 года наблюдается устойчивый низкий уровень воды реки Жайык даже при условии уменьшения потребления воды казахстанской стороной на хозяйственные нужды до 48 %. По сути это крайний предел и дальнейшее его снижение может привести к необратимым экологическим процессам в регионе с соответствующими катастрофическими последствиями, а они уже наметились», – сказал Г.Дюсембаев.

По его словам, сложилась следующая ситуация: в связи с понижением фонового уровня Каспийского моря значительно удалилась береговая линия; из-за дефицита весеннего стока происходит обмеление в нижнем течении и потеряно судоходное значение реки; ухудшаются гидрологические и гидрохимические режимы – отсутствие разливов привело к гибели более 60% пойменных лесов на территории области; затруднены пути миграции осетровых видов рыб и до минимума сведены площади их нерестилищ по причине маловодности реки (Из более 130 нерестилищ между Атырауской и Западно-Казахстанской областями остались не более 10). Принимаемые казахстанской стороной меры по дноуглубительным работам и очистке каналов в нижнем течении реки не дают ожидаемого эффекта.

Особое беспокойство сенатора вызывает высокая зарегулированность верхнего стока реки в верхнем течении реки на территориях Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей, где имеются более 300 водохранилищ с суммарным объемом более 4,9 млн. кубометров. Это отрицательно сказывается на гидрологической обстановке в нижнем течении, что было особенно чувствительно в маловодные 2006-2015 годы.

По мнению Г.Дюсембаева, при сохранении сложившихся тенденций, река Жайык может быть потеряна, как одна из основных водных артерий страны, это, в свою очередь, может привести к серьезным экологическим и социальным проблемам.

Депутат предлагает разработать и принять межгосударственную программу на основании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал от 20 июля 2017 года, усилить состав Комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки, включив в качестве сопредседателей вице-премьеров правительств РК и РФ, уполномоченных принимать решения.