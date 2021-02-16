Стоит задача по обеспечению роста экономики на уровне 3% в 2021 году - Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На текущий год стоит задача по обеспечению роста экономики Казахстана на уровне 3%. Об этом заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом поставленных Главой государства задач и предвыборной программы «Nur Otan» определены целевые индикаторы, достижение которых необходимо обеспечить в 2021 году. Прежде всего, на текущий год стоит задача по обеспечению роста экономики на уровне 3%. Для этого определены целевые параметры для каждой отрасли и региона», - сказал Асет Иргалиев в ходе заседания Правительства.

Одной из главных задач, по словам министра, является привлечение инвестиций на сумму 15,4 трлн тенге в 2021 году. Это позволит обеспечить инвестиции на уровне 20% к ВВП.

«Данные общереспубликанские показатели детально проработаны и закреплены за каждым регионом и в разрезе отраслей экономики. Например, для Карагандинской области определены следующие основные целевые индикаторы», - добавил он.

По словам глав МНЭ, в текущем году планируется обеспечить рост валового регионального продукта на уровне 3,6%.

«Привлечение инвестиций запланировано на сумму 725 млрд тенге. Будет введено 662 тыс. кв. м жилья с ростом в 25%. В результате, будет создано порядка 34 тысяч рабочих мест в 2021 году», - проинформировал министр.