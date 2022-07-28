28 Июля 2022 11:14

Стоит ли вкладываться в криптовалюты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня насчитываются тысячи разных криптовалют. По мнению финансового консультанта и инвестора Алибека Жалгаспаева, инвестировать стоит только в единицы из них, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Криптовалюты могут быть созданы кем угодно. Большинство из них не имеют под собой хорошего фундамента, хорошей технической базы. Их придумывают, дают им громкие имена, раскручивают, поднимают цены, а потом «выпрыгивают». Те, кто запрыгнул позже, проигрывают, те, кто раньше – выигрывают, это как финансовая пирамида. А есть несколько главных криптовалют, которые имеют за собой большую команду, они уже существуют на рынке 14 лет, на своей блокчейн технологии они строят приложения, метавселенные, программные обеспечения, игры Play To Earn. Они имеют под собой хорошую базу. К ним относятся эфириум, биткоин. Я считаю, что можно рассматривать только их. Про остальные, если вы не эксперт в этой области, нужно забыть навсегда», - разъяснил свою позицию эксперт.

Он привел в пример, когда речь заходит об инвестициях в валюту, то чаще всего речь идет о долларе, а не о турецкой лире или непальском рупии.

«Доллар – этот как биткоин, а казахстанский тенге – не принимается, например, во всех остальных странах. Криптовалюта принимается только в своей собственной системе, и если это сообщество маленькое, то владеть этой криптовалютой нет смысла, на нее нельзя купить пиццы. А если вы владеете криптовалютой, которой пользуются 30% всего населения мира, то она уже приобретает ценность, и на нее уже можно что-то купить. В этом плане эфириум и биткоин ценны, все остальные – не имеют ценности», - добавил А.Жалгаспаев.

Вместе с тем он объяснил падение биткоина, стоимость которого в конце прошлого года была больше 68 тыс. долларов, и спустилась до 23 тыс. долларов на сегодняшний день.

«С биткоином происходит то же самое, что происходило с ним несколько раз с момента его появления. Каждый раз он падал на 70% со своих пиков, и каждый раз ему предрекали конец. В первый раз это случилось, когда он стоил в районе 10-20 долларов, он упал до, по-моему, 6 долларов. В следующий раз это произошло, когда он стоил в районе 1 тыс. долларов и упал до 400, потом он уже стоил 19 тыс. и упал до 3 тыс. Это огромные падения в цифрах. Сейчас он упал с 60 тыс. до 18. тыс. Но заметьте, каждое последующее падение выше, чем прошлый пик. Такое происходит, и это не значит, что биткоин стал плохим, это значит у людей появился страх, и они начали распродавать. Когда вам страшно, вам хочется от этого избавиться, и закупиться гречкой и туалетной бумагой», - сказал инвестор.