Стоит ли увеличивать интервал между первой и второй дозой вакцины от КВИ: мнения медиков разделились

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор медицины, представитель проекта Medsupportkz Ботагоз Каукенова выступает против увеличения интервала между получением первой и второй доз вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже выразили свою позицию, что мы против нового постановления главного государственного санитарного врача. Мы против, потому что, во-первых, значение «45 дней» нигде не фигурировало, ни в каких заявлениях. В письме директора центра имени Гамалеи Гинцбурга указано, что увеличение интервала возможно с 21 дня до 90 дней. То есть у людей есть выбор. Если они не успевают, уезжают, могут отложить вакцинацию. Решение прививать вторым компонентом на 45 день после введения первого компонента оставляет людей без защиты на долгое время», - считает Ботагоз Каукенова.

В ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта Experts Hub Kazakhstan медик отметила, что через две недели после второй дозы вырабатывается достаточная защита иммунитета.

«Представьте, что между первой и второй дозой ждут 45 дней, плюс еще две недели нужно, чтобы получить достаточную защиту. Учитывая количество заражений после первой дозы, это все подрывает доверие людей к программе вакцинирования», - добавила Ботагоз Каукенова.

По ее словам, необходимо людям предоставить возможность выбора - привиться на 21 день после первой дозы либо позже.

Доктор медицинских наук Ляззат Ералиева же считает, что в продлении интервала до 90 дней ничего страшного нет. По ее словам, то позволяет избежать стресса и спешки.

«Уровень антител будет со временем нарастать. Через 21 день один уровень, через месяц – другой. В продлении интервала до 90 дней ничего страшного нет. Вы будете защищены, потому что вы получили первую дозу. У вас уже будет достаточный уровень антител, который выработался именно на первую дозу. В течение 90 дней вы получаете вторую дозу», - пояснила она.