Стоит ли проверять наличие антител перед вакцинацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов прокомментировал необходимость определения наличия антител перед вакцинацией от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По антителам – необходимо ли их проверять? Все производители, в том числе эксперты ВОЗ рекомендуют, если после перенесенной болезни прошло полгода, то необходимости проверять антитела, нет. Надо сразу вакцинироваться», - сказал Тимур Муратов в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Он также добавил, что до сих пор нет конкретных сведений об эффективности антител.

«И какие рекомендации дают после определения антител? До сих пор как бы определенного решения нет, и все идет в пользу вакцинации. Хочу дополнительно проинформировать, что в ОАЭ эмиры запретили вообще лабораториям определять антитела и не вводить народ в заблуждение», - добавил Тимур Муратов.

Спикер сообщил, что при необходимости анализы на наличие антител можно сдать в любой лаборатории коммерческой сети.

Ранее сообщалось , что столица находится в числе лидеров по вакцинации.



