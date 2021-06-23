Стоит ли проверять антитела к коронавирусу после вакцинации - ответ Алексея Цоя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой ответил, стоит ли проверять антитела к коронавирусу после получения вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается проверки на антитела после вакцинации, то в принципе, можно сделать ради интереса. Я допустим, не делал. В ближайшие шесть месяцев особо и не требуется, в принципе. Потому что мы знаем, что после вакцинации в течение шести месяцев как минимум поднимается титр, и лично я смысла делать не вижу. Ради интереса граждане проходят. Эти возможности есть в лабораториях. Но вы когда вакцинировались, у вас уже очень большая вероятность в 90% того, что вы получите необходимый титр антител», - пояснил Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

Также министр прокомментировал публикацию о казахстанской вакцине в международных журналах.

«Публикации в два авторитетных журнала наши коллеги из МОН направили. Сейчас целый этап рецензий проходят, чтобы в рейтинговом журнале опубликоваться. Большая работа в научном плане проводится. Как только будет принято решение о публикации, мы, конечно, вас проинформируем. Здесь это решение редакционного совета журналов. Серьезная работа проводится большой группой наших ученых», - отметил А. Цой.