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    17:57, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Стоит ли проверять антитела к коронавирусу после вакцинации - ответ Алексея Цоя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой ответил, стоит ли проверять антитела к коронавирусу после получения вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается проверки на антитела после вакцинации, то в принципе, можно сделать ради интереса. Я допустим, не делал. В ближайшие шесть месяцев особо и не требуется, в принципе. Потому что мы знаем, что после вакцинации в течение шести месяцев как минимум поднимается титр, и лично я смысла делать не вижу. Ради интереса граждане проходят. Эти возможности есть в лабораториях. Но вы когда вакцинировались, у вас уже очень большая вероятность в 90% того, что вы получите необходимый титр антител», - пояснил Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

    Также министр прокомментировал публикацию о казахстанской вакцине в международных журналах.

    «Публикации в два авторитетных журнала наши коллеги из МОН направили. Сейчас целый этап рецензий проходят, чтобы в рейтинговом журнале опубликоваться. Большая работа в научном плане проводится. Как только будет принято решение о публикации, мы, конечно, вас проинформируем. Здесь это решение редакционного совета журналов. Серьезная работа проводится большой группой наших ученых», - отметил А. Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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