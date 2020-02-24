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Стоит ли передавать спорткомплексы в доверительное управление - депутаты обсудили вопрос

24 Февраля 2020 14:33
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Стоит ли передавать спорткомплексы в доверительное управление - депутаты обсудили вопрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова подняла вопрос целесообразности передачи в доверительное управление спортивных комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На прошлой неделе, после сообщения акиму Алматы о завышении цены за пользование льдом на арене для маленьких хоккеистов, дети, задавшие вопросы, получили уведомление о том, что им запрещается посещать ледовую арену. Стоит ли отдавать объекты таким управляющим? Необходимо определить индикаторы, которые будут демонстрировать большую доступность для населения, если же задача управляющего в извлечении прибыли, спортивный объект надо изымать от такого управляющего», - сказала Ирина Смирнова на правительственном часе в Мажилисе.

Ситуацию прокомментировала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

«Согласно нормативам, уже как несколько лет, передали компетенцию по финансированию и руководству объектов, которые находятся на местном уровне, местным исполнительным органам - акиматам. И они, когда передают бизнесменам в доверительное пользование, должны и обязаны отрабатывать условия, в которых действительно для массовых видов спорта и для населения эти объекты должны быть достижимыми», - отметила министр в кулуарах Мажилиса.

«На самом деле, идет нарушение правил и нарушение закона. Этот отдельный факт, конечно, нами будет взят на заметку, в любом случае будем (решать вопрос, прим. ред)», - добавила она.


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Ключевые слова: Мажилис, Спорт, Другие государственные органы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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