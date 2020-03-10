Стоит ли ожидать девальвации, ответил Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане не предполагается изменение валютного коридора. Соответственно, девальвация не предполагается. Об этом заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Технически, где есть коридор (колебания валюты – прим. автора), там происходит девальвация. В нашей стране нет коридора. Плавающий курс. Поэтому изменение коридора, поскольку его нет, он не предполагается, - ответил Руслан Даленов в кулуарах пресс-конференции Правительства.





Ранее министр национальной экономики РК ответил, на вопрос касательно цен на продукты и питания, а также на другие непродовольственные товары.