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Стоит ли ожидать девальвации, ответил Руслан Даленов

10 Марта 2020 12:33
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Стоит ли ожидать девальвации, ответил Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане не предполагается изменение валютного коридора. Соответственно, девальвация не предполагается. Об этом заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Технически, где есть коридор (колебания валюты – прим. автора), там происходит девальвация. В нашей стране нет коридора. Плавающий курс. Поэтому изменение коридора, поскольку его нет, он не предполагается, - ответил Руслан Даленов в кулуарах пресс-конференции Правительства.


Ранее министр национальной экономики РК ответил, на вопрос касательно цен на продукты и питания, а также на другие непродовольственные товары.


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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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