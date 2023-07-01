Стоит ли Казахстану конкурировать с Маском – депутат Смышляева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимость сохранения отечественных спутников связи — это вопрос информационной и национальной безопасности страны, считает депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева. Об этом она сообщила на своем Telegram-канале , передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Сегодня сверили часы с Республиканским центром космической связи по вопросу работы группы спутников KazSat. Это высокоорбитальные аппараты, которые обеспечивают нас телерадиовещанием и спутниковой связью (в основном это специальная связь). Кроме того, с этого года спутниковая группировка работает на малые, труднодоступные, отдаленные села», - пишет депутат.

В своем посте Екатерина Смышляева рассказала, как проходит подключение к интернету в этих сельских населенных пунктах.

«Там с помощью наших спутников начинают работать точки публичного wi-fi. Это тот самый вариант (видели на практике), когда интернет есть в центре поселка, как правило, в акимате или школе, но не заходит в дома. Это, конечно, не так комфортно, но минимум услуг можно получить, не выезжая из села. Плюс школа и фельдшерско-акушерский пункт получают доступ.

По информации парламентария, которая побывала на местах, 10 пилотных сел запущено, сейчас идет поставка наземного оборудования еще для 170 сел. Всего таких сел, которые должны быть обеспечены интернетом - 644.

Как сообщила депутат, которая в последние годы уделяет серьезное внимание развитию казахстанского космоса, в 2026 году планируется замена одного из казахстанских спутников связи на орбите на более новый аппарат.

«Тогда высокоорбиталы, которые в последнее время активно пытаются отправить на «свалку истории», смогут показать достойный результат. Каналы связи в точках доступа можно будет расширить в несколько раз. Можно будет говорить об интернете в каждый дом. Но все же, конкурировать с Маском будет тяжело. Тысячи спутников на орбитах дают очень хорошую скорость и покрытие. Однако, международное комическое сообщество уже сегодня бьет тревогу — негеостационарные спутники - это по сути космический мусор, и в скором будущем станут помехой для сигналов, спутников зондирования земли, обитающих на низких орбитах, участятся столкновения. Трафик низкоорбиталов транслируется по межспутниковым каналам и фактически управляется извне», - поделилась она своим мнением.

Фото: parlam.kz

Поэтому, заключает Екатерина Смышляева, «необходимость сохранения отечественных спутников связи — это вопрос информационной и национальной безопасности. В связи с этим для нас критически важно предложить и иметь на постоянной основе собственное альтернативное решение. Поиск идет.

«А пока к клубу низкоорбиталов Илона Маска и OneWeb присоединяется Amazon», - так завершает свой пост о спутниковой связи депутат Смышляева.