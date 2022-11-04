Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Стоит ли казахстанцам сейчас приобретать квартиру или лучше отложить покупку – советы эксперта

4 Ноября 2022, 17:41
Стоит ли казахстанцам сейчас приобретать квартиру или лучше отложить покупку – советы эксперта
4 Ноября 2022, 17:41

Стоит ли казахстанцам сейчас приобретать квартиру или лучше отложить покупку – советы эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко рекомендует казахстанцам не откладывать с покупкой квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, не стоит откладывать покупку квартиры.

«Надо искать подходящие и выгодные варианты, здраво оценивать свои силы, возможности и желания», - сказала Нина Лукьяненко в телефонном разговоре корреспонденту агентства МИА «Казинформ».

Она также не исключила возможное повышение цен на квадратные метры и стройматериалы в связи с инфляцией, добавив, что резких колебаний не ожидается, но цены будут меняться в рамках инфляционных процессов.

Ранее Нина Лукьяненко заявила, что ситуация на рынке жилья за прошедшие два месяца не изменилась. Сделки происходят в стандартном режиме, резких скачков и изменений цен не наблюдается.


Новости по теме
Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья
Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»
Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Состоялась третья встреча интеллектуального пространства Jana Qazaqstan
Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области
Они настоящие волшебники - сотни родителей недоношенных детей поблагодарили врачей Алматы
Мужчина вымогал деньги у девушки за интимные фото в Кызылорде
Проверить использование земельных участков торговыми центрами предлагают в маслихате
McDonald’s приостанавливает работу в Казахстане
Пострадавших от декабрьских событий жителей Астаны освободят от платы за проезд
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору