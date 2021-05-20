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    11:23, 20 Май 2021 | GMT +6

    Стоит ли казахстанцам бояться индийского штамма, ответили в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, какие меры принимаются в Казахстане для защиты от индийского штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно индийского штамма. Вы знаете, что сейчас отсутствуют прямые авиарейсы с Индией. Помимо этого, у нас есть постановление главного санврача о том, что все прибывающие из Индии должны быть изолированы и находиться под меднаблюдением в течение 14 суток», - сказал Алексей Цой на пленарном заседании Сената, отвечая на вопросы депутатов.

    По его словам, эта мера необходима даже при наличии отрицательного ПЦР-теста.

    «Помимо этого, все штаммы, независимо индийский, британский или другие, они чувствительные к определению на ПЦР-тесты. У нас сейчас в страну запрещено прилетать вообще без отрицательного теста на КВИ посредством ПЦР-диагностики. Также очень важно, что мы проводим ежемесячно замеры и проводим секвенирование вирусов. На данный момент в Казахстане индийский штамм не выявлен, но мы на ежемесячной основе проводим такие замеры. И данная работа ведется», - заверил министр.

    Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов также ответил на этот вопрос.

    «Что касается индийского штамма, мы не только по Индии сегодня ограничения сделали, мы сделали ограничения по Мальдивам, где сегодня контакт Индия - Мальдивы, поэтому около 1000 граждан находятся на Мальдивах, мы ограничение полностью сделали всех наших авиарейсов с этой стороны, потому что должны принять все меры и недопустить завоз в Казахстан индийского штамма», - заключил он.


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