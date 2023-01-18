Стоимость ж/д билетов повысили в Казахстане на 7%

18 Января 2023, 19:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В национальной компании «Қазақстан темір жолы» объяснили, почему железнодорожные билеты на поезда «Тальго» дорого стоят, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов ответил на вопрос журналистов о стоимости билетов на поезд «Тальго».

«Комфорта в «Тальго» больше, чем в обычных поездах. Состав «Тальго» обслуживается двумя дизельвагонами, которые подают воду, обогревают, освещают весь состав, туда закупают до 2 тонн дизтоплива. Практически каждый рейс мы снабжаем. Во-первых, дороговизна дизтоплива, во-вторых, вагоны находятся на сервисном обслуживании компании «Тальго». У компании здесь есть свой филиал и они обслуживают эти вагоны. Это уникальные вагоны. Когда сам производитель проводит сервисное обслуживание, естественно есть высокая готовность. Мы практически вагоны «Тальго» не оцепляем как это делается со старыми вагонами, никакого капитального ремонта нет», - пояснил Канат Альмагамбетов после расширенного заседания коллегии МИИР РК.

По словам зампредседателя нацкомпании, дороговизна билетов на поезд заключается в обслуживании и содержании состава. Также в КТЖ отметили, что повышение цены запланировано каждый год.

«И частные перевозчики, и «Пассажирские перевозки» повысили стоимость билетов с 1 января на 7%», - сказал Канат Альмагамбетов.

Ранее в ответе на депутатский запрос Премьер-Министр РК Алихан Смаилов назвал поезда «Тальго» убыточными.