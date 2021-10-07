Стоимость закупа вакцины Pfizer не смогли озвучить в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сумму для закупа вакцины Pfizer не могут озвучить в Минздраве согласно договору конфиденциальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом 4 октября был заключен договор с компанией Pfizer. По нему есть договор конфиденциальности, на сегодня можем сказать о количестве вакцин, а это как уже говорилось ранее 4 млн. Также можем сказать о той категории, которые в числе первых получат эту вакцину: а именно дети, беременные и кормящие женщины. По бюджету, на сегодня - этот момент мы пока не можем сказать», - сказал во время брифинга в СЦК директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Азамат Дюсенов.

Напомним, ранее министр здравоохранения рассказал о поставке 4 млн доз вакцины Pfizer в Казахстан.