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    19:48, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стоимость закупа вакцины Pfizer не смогли озвучить в Минздраве РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сумму для закупа вакцины Pfizer не могут озвучить в Минздраве согласно договору конфиденциальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом 4 октября был заключен договор с компанией Pfizer. По нему есть договор конфиденциальности, на сегодня можем сказать о количестве вакцин, а это как уже говорилось ранее 4 млн. Также можем сказать о той категории, которые в числе первых получат эту вакцину: а именно дети, беременные и кормящие женщины. По бюджету, на сегодня - этот момент мы пока не можем сказать», - сказал во время брифинга в СЦК директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Азамат Дюсенов.

    Напомним, ранее министр здравоохранения рассказал о поставке 4 млн доз вакцины Pfizer в Казахстан.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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