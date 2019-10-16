Стоимостью воды для сельчан заинтересовалась антикоррупционная служба в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области антикоррупционная служба заинтересовалась стоимостью воды в районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учитывая высокую стоимость воды для населения, подача воды в регионе субсидируется. Старший офицер управления превенции и добропорядочности Ольга Брюнина отметила, что субсидирование получает в основном филиал «Есиль Су». Воду так называемым «дилерам» отпускает по 40 тенге за кубический метр по субсидированному тарифу.

«В результате в разных районах области стоимость воды различная. Например, в Есильском районе стоимость одного кубического метра воды составляет около 150 тенге, в Аккаинском -138 тенге. В тарифообразование входит стоимость содержания местных сетей, водонапорной башни и так далее. Отдельными организациями осуществляется отпуск воды по несубсидированному тарифу. К примеру, ТОО «Дания -2014» получает воду по тарифу 717,28 тенге за «куб» и реализует её населению по 40 тенге за кубометр без приборов учета и по 30 тенге - при наличии прибора учета. Предприятие получает субсидирование самостоятельно», - рассказала О.Брюнина.

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения осуществляет управление энергетики и ЖКХ в соответствии с утвержденными профильным министерством правилами.

«Получение субсидий непосредственно «дилером» не позволяет повышать стоимость кубического метра воды для населения и является более эффективным. Вопрос отпуска воды по не субсидированному тарифу требует обсуждения общественностью, учета мнения предпринимателей и местных исполнительных органов», - отметила О.Брюнина.