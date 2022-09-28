Стоимость угля в Казахстане сохранена на прошлогоднем уровне - МИИР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в стране насчитывается около 25 угледобывающих предприятий. За первые восемь месяцев текущего года ими было добыто 73,7 млн тонн угля. Об этом говорилось в ходе встречи министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева с исполнительным директором Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николаем Радостовцем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

С начала отопительного периода 2022-2023 годов для коммунально-бытовых нужд и населения завезено свыше 4 млн тонн, что на 4,6% больше аналогичного периода прошлого года.

«По данным угледобывающих предприятий, стоимость угля сохранена на прошлогоднем уровне. В настоящее время уголь реализуется на внутреннем рынке в диапазоне от 8 000 до 21 600 тенге за тонну в зависимости от географического расположения и марки твердого топлива, - отмечалось в ходе встречи.

Стороны также обсудили вопросы модернизации угольной промышленности и внедрения новых технологий в отрасль. Также договорились о совместной рациональной организации перевозок, сдерживании необоснованного роста цен на твердое топливо и привлечении инвестиций.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития в целях недопущения необоснованного роста цен организует прямые перевозки с месторождений через сеть вагонов АО «ҚазТемірТранс». Кроме того, в целях недопущения дефицита твердого топлива в период предстоящего отопительного сезона МИИР РК был принят приказ на ограничение вывоза угля автомобильным транспортом. Данное решение разработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов.