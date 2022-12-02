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Стоимость школьного питания просят повысить предприниматели столицы

2 Декабря 2022, 15:00
Стоимость школьного питания просят повысить предприниматели столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей столицы обсужден вопрос стоимости питания в столичных школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Палатой предпринимателей города Астаны, как отметил ее директор Бейсен Жолболдиев, совместно с организаторами школьного питания неоднократно поднимался вопрос о повышении стоимости питания с нынешних 449 тенге в день, однако вопрос пока не решен.

«Проблема не только в интересах поставщиков, но прежде всего в здоровье детей. В условиях растущих цен на продукты питания и сопутствующие услуги качественно организовывать школьное питание не представляется возможным. На основании сведений от поставщиков, а также с учетом растущих цен, стоимость полноценного одноразового питания в школах должна составлять не менее 1 000 тенге», – резюмировал спикер.

Как сообщалось ранее, на заседании Совета по защите прав предпринимателей столицы был поднят вопрос о грубом нарушении требований инклюзивного образования в одном из колледжей Астаны.

«Распределение государственного образовательного заказа на 2022-2023 учебный год в ТОО «Казахстанский Швейцарско-Американский колледж» осуществлялось по двум специальностям в количестве 30 человек. В двух спецгруппах обучаются только лица с особыми образовательными потребностями (ООП), что является неправомерным. Инклюзивное образование предусматривает интеграцию обучающихся с ООП в нормотипичную среду, когда в группе 25 человек, среди которых два-три студента с ООП», - отметил Жолдыбалиев.


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