22 Июня 2022 14:13

Стоимость секций по программе «Арт спорт» пересмотрит Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев сообщил о принимаемых мерах по решению проблем с оплатой ваучеров в рамках программы «Арт спорт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях решения этих проблем Министерство и другие заинтересованные госорганы вносят изменения в правила. Этот процесс состоит из двух этапов. Первым этапом изменения в приказы были внесены в мае текущего года. Нормы усилили требования к квалификации преподавателей и тренеров, увеличили срок рассмотрения заявлений акиматами, внедрили мониторинг за контролем качества и целевым освоением в электронном и общедоступном форматах и т.д», - сказал Даурен Абаев на брифинге в СЦК.

Кроме того, по его словам, будет пересмотрена стоимость спортивных секций и творческих кружков. Этот шаг нацелен на увеличение охвата программы.

«Третье – внедрение принципа одного заявления на услуги спортивных секций или творческих кружков в рамках государственного спортивного, творческого заказов и образовательного заказа на дополнительное образование. Сегодня, к примеру, один ребенок может ходить в секцию при школе, в секцию в рамках проекта «Арт спорт» и в творческие кружки. Опять же, с целью обеспечения большего охвата желающих, мы будем ограничивать выбор чем-то одним», - отметил министр.

Минкульт также планирует оптимизировать список видов спорта с 71 до 30 и творческих кружков с 59 до 30.

«Здесь я хочу сделать несколько ремарок. Для начала мы хотим оптимизировать классификатор за счет сокращения дублирований. К примеру, сейчас там есть просто настольный теннис, настольный теннис для детей с ограниченными возможностями по зрению, настольный теннис для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и адаптивный теннис. Все эти секции продолжат свою работу, просто в классификаторе они будут объединены общим зонтичным названием. Похожая ситуация с легкой атлетикой. Но есть и те виды спорта, которые мы полностью убираем», - заявил Д. Абаев.

Глава Минкульта пообещал сообщить об этом дополнительно.

Также будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта.

«Здесь мы будем отталкиваться от действующей нормативно-правовой базы. В частности, от приказа «Об утверждении возраста спортсменов по видам спорта в физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва». К примеру, художественная гимнастика принимает с 5 лет, а бокс - с 12 лет. Естественно, здесь главная цель – защитить детей от травм и вреда здоровью», - подчеркнул Д. Абаев, сообщив, что также будут усовершенствованы требования к помещениям в части санитарно-эпидемиологического состояния, соответствия на противопожарную безопасность, оснащения камерой видеонаблюдения с возможностью сохранения видеоархива не менее чем 30 календарных дней и спортивным инвентарем.

Ранее сообщалось об инциденте между поставщиками услуг в рамках проекта «Арт спорт», госорганами и родителями детей. Поставщики заявляют о неправильно заложенном бюджете и требуют выплатить им долги за прошлый год.

Недавно в Министерстве культуры и спорта РК предложили наказывать кружки за ненадлежащее предоставление услуг. Административную ответственность предлагается установить за проведение занятий детьми в помещениях, не соответствующих требованиям, за нарушение порядка зачисления детей на занятия, систематическое несвоевременное представление об отчете государственного заказа.