28 Июня 2022 15:53

Стоимость ритуальных услуг выросла в Казахстане на 13%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем услуг по организации похорон в РК увеличился более чем вдвое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Объем услуг по организации похорон и связанной с этим деятельностью в первом квартале текущего года составил более 1,8 млрд тенге, что сразу в 2,3 раза больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на сельскую местность приходится лишь 26 млн тенге, что на 1,6% больше по сравнению с январем-мартом 2021 года.

Цены на ритуальные услуги в среднем по РК выросли на 13,1% за год по итогам мая 2022 года.

В пяти регионах страны цены не изменились: в Актюбинской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях, а также Нур-Султане. Среди остальных регионов самый высокий рост цен на ритуальные услуги зафиксирован в Мангистауской области (сразу на 61,8%), следом идут Алматинская и Атырауская области (на 33,3%).

Численность умерших в РК выросла за год на 5,4%: с 36,1 тыс. человек за январь-март 2021 года до 38,1 тыс. человек за январь-март 2022 года. Из них 20,4 тыс. - мужчины, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 17,7 тыс. - женщины, что на 6,3% больше, чем годом ранее.

Коэффициент смертности вырос с 7,71 до 8,03 на 1000 человек в первом квартале 2022 года.