23 Мая 2022 19:41

Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря составит 42 тыс. тенге в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открытие летнего сезона в детских оздоровительных лагерях запланировали на 17-е июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, стоимость путевки на одного ребенка составит 42 тыс. тенге. Определены четыре сезона продолжительностью 10 дней в детских оздоровительных лагерях «Берёзка» и «Достык».

С 28-го мая по 14-е июня проведут камерную обработку постельных принадлежностей, дезинфекцию прогулочной территории, дератизацию помещений, противопожарные мероприятия. В этом году заменят глубинные насосы, металлические трубы - на пластиковые. Корпуса уже приводят в порядок: красят, производят частичную замену кровли, ремонт крыльца, окон, полов в корпусах, котельной.

В Петропавловске планируют охватить летним отдыхом около 25,4 тыс. детей. Для 540 ребят из социально уязвимых слоев населения приобретут путевки за счет бюджета.