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Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря составит 42 тыс. тенге в Петропавловске
23 Мая 2022 19:41

Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря составит 42 тыс. тенге в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открытие летнего сезона в детских оздоровительных лагерях запланировали на 17-е июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, стоимость путевки на одного ребенка составит 42 тыс. тенге. Определены четыре сезона продолжительностью 10 дней в детских оздоровительных лагерях «Берёзка» и «Достык».

С 28-го мая по 14-е июня проведут камерную обработку постельных принадлежностей, дезинфекцию прогулочной территории, дератизацию помещений, противопожарные мероприятия. В этом году заменят глубинные насосы, металлические трубы - на пластиковые. Корпуса уже приводят в порядок: красят, производят частичную замену кровли, ремонт крыльца, окон, полов в корпусах, котельной.

В Петропавловске планируют охватить летним отдыхом около 25,4 тыс. детей. Для 540 ребят из социально уязвимых слоев населения приобретут путевки за счет бюджета.

Всего по области будут работать 11 оздоровительных лагерей.
Автор:
Корреспондент

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