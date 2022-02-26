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Стоимость проезда в общественном транспорте не будут повышать в Нур-Султане

26 Февраля 2022 12:58
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Стоимость проезда в общественном транспорте не будут повышать в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость проезда не будет повышаться в Нур-Султане. Об этом заявил председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил членам ЕАЭС создать рабочую группу для выработки антикризисных мер в рамках союза. Президент озвучил эту инициативу на встрече с главами правительств государств – членов Евразийского экономического союза. Сегодня, как мы знаем, в связи с последними происходящими событиями, наблюдается нестабильная ситуация с курсом валют и другие негативные последствия на рынке», - написал Бекмырза Игенбердинов на странице в сети Facebook .



«В свою очередь, наша компания решила поддержать инициативу Главы государства и заявляет, что примет все необходимые меры по недопущению изменения стоимости проезда в общественном транспорте», - отметил председатель компании.

Как проинформировал Бекмырза Игенбердинов, в компании будут прорабатывать возможность выгодных тарифов для пассажиров.

«Для нас крайне важно, чтобы жители сохраняли спокойствие, не поддавались панике и понимали, что стабильность перевозки пассажиров общественного транспорта под контролем и будет также работать в штатном режиме, без изменений», - считает глава CTS.

«Столичный общественный транспорт ежедневно перевозит граждан льготной категории (пенсионеры, люди с особыми потребностями и их сопровождающие лица, многодетные мамы и т.д.) абсолютно бесплатно. Более того, дети до 18 лет также пользуются общественным транспортом бесплатно. Мы призываем и другие предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность нашей страны принять эстафету стабильности и тем самым поддержать инициативу Главы государства», - заключил Бекмырза Игенбердинов.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #Цены и тарифы   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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