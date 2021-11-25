Стоимость проезда в автобусах могут поднять в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году стоимость проезда в автобусах могут повыситься. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК сказал Алматы заместитель акима города Алматы Серик Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам замакима, поднятие тарифа - это не задача, а необходимость.

«Повышение тарифа необходимо. Сейчас он составляет 80 тенге. В ближайшее время - сегодня или завтра - вопрос не стоит о его поднятии. Если мы этот вопрос будем рассматривать то мы будем ее рассматривать с жителями с общественностью, экономистами, дорожниками. Это будет общественные слушания. Потому что вопрос очень болезненный и актуальный. Одностороннего объявления с какой-то датой о каком-то повышения речь не идет»,- сказал С.Кусаинов.

«Я думаю, что в следующем году весной мы к этому вопросу подойдем после публичных обсуждений»,- добавил он.

Напомним, в ходе брифинга Серик Кусаинов также сообщил, что в 2021 и 2022 году коммунальным автобусным парком ТОО «Алматыэлектротранс» планируется закуп 300 газовых автобусов. Также в 2022 году планируется достроить в индустриальной зоне Алатауского района автобусный парк.