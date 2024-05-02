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    16:30, 02 Май 2024 | GMT +6

    Стоимость проезда в автобусах Астаны изменится летом - аким

    автобус
    Фото: Рixabay

    Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителям Алматинского района заявил, что летом в городе изменится стоимость проезда в автобусах, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Мы ожидаем, что летом изменится стоимость проезда. Стоимость проезда была определена еще 10 лет назад, тогда проезд стоил 90 тенге, ожидается, что будет 110 тенге. За это время заработная плата водителей и стоимость бензина изменились, поэтому, я думаю, что это абсолютно обосновано, - сообщил Женис Касымбек. 

    По его словам, сегодня акимат платит примерно 250-300 тенге субсидий за каждого пассажира. 

    Женис Касымбек
    Фото: Данира Искакова/Kazinform

    Ранее сообщалось, что в Астане планируют поднять стоимость проезда в автобусах.

    Соответствующий проект постановления опубликовал акимат города на портале «Открытые НПА».


    Теги:
    Женис Касымбек Транспорт Цены и тарифы Автобус Астана Акимат
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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