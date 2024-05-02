Стоимость проезда в автобусах Астаны изменится летом - аким

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителям Алматинского района заявил, что летом в городе изменится стоимость проезда в автобусах, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы ожидаем, что летом изменится стоимость проезда. Стоимость проезда была определена еще 10 лет назад, тогда проезд стоил 90 тенге, ожидается, что будет 110 тенге. За это время заработная плата водителей и стоимость бензина изменились, поэтому, я думаю, что это абсолютно обосновано, - сообщил Женис Касымбек.

По его словам, сегодня акимат платит примерно 250-300 тенге субсидий за каждого пассажира.

Фото: Данира Искакова/Kazinform

Ранее сообщалось, что в Астане планируют поднять стоимость проезда в автобусах.

Соответствующий проект постановления опубликовал акимат города на портале «Открытые НПА».





