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Стоимость проезда на дачных маршрутах не изменится в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
25 Апреля 2023, 14:11
Стоимость проезда на дачных маршрутах не изменится в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с первого мая начнут работать дачные маршруты. Стоимость проезда останется на уровне прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата города, в садовые общества горожан будут возить 13 сезонных маршрутов. По обращению дачников запустили два автобуса №33.

Завершится сезон дачных маршрутов 30 сентября. По согласованию с председателями садоводческих товариществ и решением межведомственной комиссии период их работы может быть продлен до 15 октября.

«Стоимость проезда остаётся прежней. При безналичном расчёте – 80 тенге, наличными – 130 тенге. Не останутся без внимания и дачные дороги. В мае планируется начать работы по грейдированию», - сообщили в пресс-службе.

Дачные маршруты субсидируются. В конце прошлого года аким города Руслан Анбаев сообщал, что на эти цели предусмотрят 60 млн тенге.


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