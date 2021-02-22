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    16:13, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Стоимость перевыпуска транспортных карт изменится с 1 марта в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 марта перевыпуск льготных и школьных транспортных карт «TRANSCARD» будет стоить 1000 тенге. При этом цена их первичного выпуска остается прежней - 500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Стоимость перевыпуска персонализированных транспортных карт изменена по причине увеличения операционных и капитальных расходов на их производство. Это связано с повышением курса валют и закупочной стоимости со стороны поставщиков.

    В частности, повысилась закупочная цена на бесконтактные микропроцессорные смарт-карты стандарта Mifare Plus EV1 c встроенным чипом NXP. Также увеличились затраты на техническое обслуживание оборудования программно-аппаратного комплекса.

    Поэтому на данный момент стоимость выпуска транспортной карты, с учетом увеличения всех расходов составляет 1000 тенге.

    Всего с начала 2021 года пользователи приобрели 8 416 льготных и школьных персонализированных транспортных карт. В прошлом году эта цифра составила 59 732. В 2019 году приобретено 88 108 карт.

    Также по данным электронной системы оплаты проезда, за текущий месяц пассажиропоток составил 489 тысяч в день. Среди них в среднем было 40 тысяч школьных валидаций в день, а также льготных валидаций - 85 тысяч.


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    Транспорт Цены и тарифы Астана Акимат Общество
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