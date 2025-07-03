Стоимость парковки в Алматы: ожидать ли роста этим летом

В феврале этого года была разработана программа по улучшению экологической ситуации на 2025–2027 годы, в рамках которой сообщалось, что одним из шагов станет значительное повышение стоимости парковок.

В связи с этим Kazinform направил официальный запрос в «Алматы паркинг», подведомственный управлению городской мобильности.

— В настоящее время рассматривается вопрос организации парковочного пространства, включая возможность изменения стоимости парковки в разных зонах города. Эти меры требуют комплексного подхода совместно с уполномоченными органами. О принятом решении будет сообщено дополнительно, — говорится в официальном ответе ведомства.

Ранее эксперты рассказали, какие изменения в жизни города может вызвать рост количества парковок.

По мнению урбаниста, члена общественной палаты при Мажилисе Гульмиры Байгабуловой, подземные паркинги в жилых комплексах и платные парковки в Алматы не могут вместить все автомобили. Даже если удвоить количество существующих 12 500 платных парковок, это покроет всего 3% от общего числа машин.

— Строительство дополнительных парковочных мест лишь стимулирует спрос на личные автомобили. Ведь чем проще припарковаться, тем больше людей выбирают машину в качестве основного средства передвижения. В итоге мы оказываемся в замкнутом круге: дорожная инфраструктура растет, а вместе с ней растет и число автомобилей, пробок и загрязнений воздуха, — сказала эксперт.

Напомним, в прошлом году в Алматы за нарушение правил парковки оштрафовали 29 014 водителей. На специализированную штрафную стоянку водворено 5 810 транспортных средств.