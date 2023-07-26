Стоимость парковки в аэропорту Астаны подорожает

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 августа текущего года изменится тариф на парковку в столичном аэропорту. С начала августа стоимость парковки в зонах Р1, Р2, Р3 увеличится со 100 тенге до 200 тенге, в зонах Р4, Р5, Р6 с 50 тенге до 100 тенге в час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В связи с участившимися жалобами и фактами злоупотребления пользованием бесплатной экспресс линией (не являющейся парковой), предназначенной для удобства посадки и высадки улетающих и прибывающих пассажиров, в целях разгрузки экспресс линии от заторов в часы пик работы экспресс линии связанного с нелегальным извозом, в действие вводится тариф на третий и последующие заезды в течение суток на бесплатную 15-минутную линию экспресс посадки и высадки пассажиров в размере 300 тенге.

Первый и вторые заезды на линию экспресс посадки и высадки пассажиров в течение 15 минут для всех без исключения пользователей остаются бесплатными», - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Стоимость крытой парковки, рассчитанной на 274 места, расположенной с правой стороны от терминала Т2 для внутренних рейсов, остается неизменной.

Также в столичном аэропорту для выбора жителей и гостей столицы в качестве альтернативы платным парковкам имеется бесплатная парковка, расположенная к прилегающей территории закрытой автостоянки, на которой в сравнении с платной парковкой имеется больше свободных мест.

Изменение тарифов на парковку связано с повышением тарифов на коммунальные услуги.