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Стоимость нефти впервые за долгое время превысила 70 долларов за баррель

6 Января 2020 11:14
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Стоимость нефти впервые за долгое время превысила 70 долларов за баррель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть существенно возросли – стоимость барреля североморской марки «Brent» возросла до 70 долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отмечают эксперты, такой результат зафиксирован впервые с мая 2019 года, передает Investing.com. Такой рост связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля нефти марки «Brent» около 7:15 по времени Нур-Султана достигала отметки в 70,16 долларов, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня.

Последний раз баррель «Brent» стоил дороже 70 долларов в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.


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Ключевые слова: Ближний Восток, Нефть,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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