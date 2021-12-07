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Стоимость нефти Brent выросла на 5,3%

7 Декабря 2021 10:47
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Стоимость нефти Brent выросла на 5,3%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена нефти марки Brent выросла на 5,3% и достигла $73,6 за баррель на торгах на интерконтинентальной бирже ICE, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent растет на 5,3% и на данный момент составила 73,6 долларов за баррель.

Также цена фьючерса на нефть марки WTI выросла на 5,8% до $70,16 за баррель.

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