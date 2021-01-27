Стоимость на проведение газа внутри дома снижена более чем на 30% в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане стоимость на проведение газа непосредственно внутри дома снижена более чем на 30%. Столичный акимат неоднократно проводил встречи с частными организациями, которые специализируются на строительстве монтажных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата главного города страны.

Таким образом, к примеру, ТОО «Алия сервис» снизило стоимость на проведение газа внутри дома с 240 тысяч тенге до 150 тысяч тенге (на 37,5%), АО «Казтрансгаз Аймак» - почти до 123 тысяч тенге и ряд других частных организаций также снизили стоимость на проведение газа внутри дома. В данные суммы не входит стоимость газового оборудования и комплектующих.

Напомним, строительством газораспределительных сетей в жилых массивах, в том числе внутриквартальных сетей вдоль домов, занимается акимат Нур-Султана, непосредственно подведением внутри дома - частные организации.

Жители вправе выбрать любую компанию. Учитывая социальную важность проекта, акимат проводит переговоры по снижению стоимости монтажных работ с частными организациями. Сами счётчики государством выдаются горожанам бесплатно.

Газификация города пройдет в три этапа. В текущем отопительном сезоне возможность перехода на газ получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Кроме того, строительно-монтажные работы ведутся в жилых массивах Коктал-1, Промышленном, Юго-Востоке.

Для подключения к газу жители, которые провели внутренние сети газоснабжения в указанных жилых массивах, могут обратиться в АО «Казтрансгаз Аймак» (проспект Республики, 24, БЦ «Парасат»). Данная организация занимается проверкой внутренних сетей газоснабжения на безопасность и непосредственно подключением, также отвечает за дальнейшую эксплуатацию.

Газификация столицы - исторический проект Елбасы. Он позволит не только улучшить экологию, но и значительно облегчит условия жизни жителей частного сектора.

Процесс газификации находится на контроле у Главы государства.

Фото: Александр Куприенко