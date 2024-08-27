Стоимость комплекса в десятки раз превышает цену реализации: торги по продаже отменили в Павлодаре

В городе Павлодаре прокуроры отменили незаконные торги по продаже государственного имущества, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Департаментом государственного имущества и приватизации Павлодарской области на аукционе за 8,3 млн тенге реализован двухэтажный имущественный комплекс с пятью емкостями для хранения ГСМ и земельным участком площадью 0,5 га, расположенным в Восточной промышленной зоне Павлодара.