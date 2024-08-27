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    10:22, 27 Август 2024 | GMT +6

    Стоимость комплекса в десятки раз превышает цену реализации: торги по продаже отменили в Павлодаре

    Прокурор
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В городе Павлодаре прокуроры отменили незаконные торги по продаже государственного имущества, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    Департаментом государственного имущества и приватизации Павлодарской области на аукционе за 8,3 млн тенге реализован двухэтажный имущественный комплекс с пятью емкостями для хранения ГСМ и земельным участком площадью 0,5 га, расположенным в Восточной промышленной зоне Павлодара. 

    — Назначенной в ходе прокурорской проверки экспертизой установлено, что фактическая стоимость комплекса в десятки раз превышает цену его реализации. По иску прокурора судом торги и последующие договора купли-продажи признаны недействительными. Принимаются меры по аннулированию прав собственника и возврату имущества в собственность государства, — сообщили в прокуратуре.

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Прокуратура Павлодарская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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