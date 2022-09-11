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    15:51, 11 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Стоимость каких автодорожных проектов хотят пересмотреть в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько проектов по строительству автомобильных дорог планируется пересмотреть в сторону удорожания, сообщил представитель департамента внешних займов АО «НК КазАвтоЖол» Ерлан Калымов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас точную сумму удорожания не скажу, потому что она определится после корректировки проектно-сметной документации. На первом этапе республиканская бюджетная комиссия решает вопрос целесообразности корректировки, на втором этапе – выделения финансирования. То есть, после первого этапа мы корректируем официальную ПСД, после этого мы проходим обратно госэкспертизу и только после определится цена», - сказал Ерлан Калымов.

    Он сообщил, по каким проектам планируется пересмотреть стоимость.

    «По проектам, где мы привлекаем внешние заимствования – это три проекта, в частности, проект «Атырау-Астрахань», состоящий из четырех участков, «Актобе-Кандагаш» - два поисковых комплекса там и «Курте-Капшагай» - там один пусковой комплекс. И по проектам, реализуемым за счет республиканского бюджета, корректировке подлежит проект по участку в обход станции Шамалган, это «Нур-Султан – Петропавловск» - более 400 км, также по проектам «Ушарал-Достык» и «Актобе –Актау-Астрахань», там два участка», - уточнил Ерлан Калымов.


    Теги:
    Дороги Транспорт
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