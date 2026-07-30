Стоимость имущества предприятий Казахстана превысила 216 трлн теңге

В Казахстане по итогам 2025 года степень износа основных средств предприятий достигла 47%. Такие данные приводит Бюро национальной статистики (БНС), передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным БНС, на конец 2025 года в республике зарегистрировано 400 514 предприятий. Первоначальная стоимость их основных средств составила 216,9 трлн тенге, а балансовая стоимость — 114,9 трлн тенге.

За год в стране было введено новых основных средств на 22,1 трлн тенге. При этом объем выбывших активов составил 10,5 трлн тенге. Коэффициент обновления основных средств достиг 10%, а ликвидации — 1,2%.

Наибольшая стоимость основных фондов приходится на Атыраускую область — 77,3 трлн тенге. Далее следуют Астана с 32,5 трлн тенге и Алматы — 19,1 трлн тенге.

Самый высокий уровень износа основных средств зафиксирован в Мангистауской области — 60,4%. В Кызылординской области показатель составил 60,1%, в Западно-Казахстанской — 59,9%. Наименьший износ отмечен в Шымкенте — 29,3% и области Жетісу — 30%.

В разрезе отраслей наибольшим объемом основных средств располагает горнодобывающая промышленность — 67,7 трлн тенге. При этом степень износа активов в этой сфере составила 59,9%. В торговле стоимость основных средств достигла 32,7 трлн тенге, в сфере транспорта и складирования — 19,3 трлн тенге.

Самый высокий уровень изношенности наблюдается в секторе снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — 67,6%. В сельском хозяйстве стоимость основных средств составила 4,2 трлн тенге, а уровень износа — 33,5%.

Среди отдельных видов основных средств наибольшую долю занимают машины и оборудование — 98,2 трлн тенге. Их износ оценивается в 48,7%. Сооружения стоимостью 74,2 трлн тенге имеют износ 50,2%, здания на 30,9 трлн тенге — 35,6%.

В течение 2025 года предприятия Казахстана направили на ремонт основных средств более 2,3 трлн тенге. Из них 1,3 трлн тенге пришлось на текущий ремонт, еще 1 трлн тенге — на капитальные работы.

Кроме того, стоимость нематериальных активов предприятий на конец года составила 5,9 трлн тенге. Объем незавершенного строительства достиг 9,7 трлн тенге, а стоимость земельных участков на балансе организаций — 3,1 трлн тенге. Общая площадь таких земель составила 18,3 млн гектаров.

Напомним, в Казахстане в 2026 году планируют отремонтировать 12 тысяч километров инженерных сетей в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).