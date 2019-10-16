Стоимость хлеба в Павлодаре не должна превышать 85 тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Согласно правилам и общепринятым расчетам, при цене на муку в 80 тенге за килограмм, которая сегодня фиксируется на рынке, стоимость булки хлеба не должна превышать 85 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После того, как в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Павлодаре социальный хлеб подорожал с 85 до 105 тенге, областное управление предпринимательства и торговли и городской акимат провели специальный мониторинг. Представители государственных органов прошли как по социальным торговым точкам, так и по крупным торговым сетям и придомовым магазинам. Оказалось, что отпускную цену на хлеб первыми повысили в ТОО «ПХБК». Сегодня действия этого предприятия и других пекарен, поднявших стоимость своей продукции, проверяют антимонопольные органы. Стоит отметить, что доля ТОО «ПХБК» на рынке составляет около 10%.

«Торговые сети Павлодара стабилизировали цены на так называемый формовой хлеб, в магазинах «Greenwich», «Small» и «Inmart» его можно купить от 65 до 85 тенге за булку, - заявил заместитель акима Павлодарской области Алмас Батанов во время пресс-конференции в областном акимате. – 31 магазин «Greenwich», «Small» и «Inmart» ежедневно продают более 3,3 тысячи булок хлеба из муки первого сорта. Еще более 1,8 булок по прежней цене продают в 27 магазинах, в том числе в 22 социальных».

Сегодня стабилизационный фонд социально-предпринимательской корпорации «Павлодар» закупил более 1 тысячи тонны муки. Это позволит стабилизировать цены на хлеб, реализуемый в магазинах областного центра.

Фото Валерия Бугаева