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Стоимость энергопроекта завысили на 2 млрд тенге в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Июня 2023, 16:18
Стоимость энергопроекта завысили на 2 млрд тенге в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны» выявили сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рабочий проект поступил от АО «Астана-РЭК» в адрес РГП на ПХВ «Госэкспертиза» для получения положительного заключения. Проведенным анализом рабочего проекта установлено, что проектировщиком при составлении ПСД применены ценовые предложения аффилированных компаний с завышенной стоимостью.

Департаментом в адрес РГП «Госэкспертиза» направлены альтернативные ценовые предложения на оборудование с наименьшей стоимостью от потенциальных поставщиков, производителей Казахстана», - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

В результате своевременно выявленного факта достигнуто снижение стоимости проекта с 5,9 млрд тенге до 4 млрд тенге.


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