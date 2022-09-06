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Стоимость электроэнергии повысилась в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
6 Сентября 2022, 21:08
Стоимость электроэнергии повысилась в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Стоимость электроэнергии с сентября повысилась в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области утвердил повышение предельных тарифов на розничную реализацию электрической энергии, поставляемой потребителем ТОО «Атырау энергосату». Электроэнергия подорожала для всех групп потребителей.

«Стоимость одного кВт/час д ля населения — с 5,71 до 6,28 тенге (без НДС) или на 9%. Монополист просил поднять тариф на 84%. Для потребителей, использующих электричество не для небытовых нужд - с 31,45 до 33,65 тенге или на 3%. Для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета - с 38 до 46,61 тенге или на 22%. Потребители, использующие электричество для производства и переработки урожая, КГП «Атырау облысы Су арнасы», снабжающее население водой будут платить за 1 квт/ч 24,52 тенге - было 23.14 тенге», - сообщили в антимонопольном ведомстве.


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