14 Июля 2022 13:30

Стоимость доллара к валютам других стран обновила максимумы за 20 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне ужесточения денежно-кредитной политики в мире сохраняется волатильность на финансовых рынках. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На фоне ужесточения денежно-кредитной политики в мире сохраняется волатильность на финансовых рынках. Центробанки мира повышают ставки в рамках самого масштабного ужесточения денежно-кредитных условий и отходят от исторически мягкой политики», - сказал Галымжан Пирматов.

В результате, по его словам, на финансовом рынке продолжается бегство в защитные активы.

«Стоимость доллара к валютам других стран мира обновила максимумы за 20 лет, увеличившись с начала года на 9,4%», - добавил Г. Пирматов.

Ранее сообщалось, что Национальный банк РК продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования.