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Стоимость детского паспорта намерены снизить в два раза в Казахстане
21 Сентября 2022, 11:17

Стоимость детского паспорта намерены снизить в два раза в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исключить платежи за регистрацию актов гражданского состояния в связи с передачей функции регистрации в Госкорпорацию «Правительство для граждан» хотят в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается исключение платежей за регистрацию актов гражданского состояния в связи с передачей функции регистрации в Госкорпорацию «Правительство для граждан». Также предлагаются дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта гражданина РК в зависимости от количества страниц, а также снижение госпошлины в два раза для детей», - сказал Алибек Куантыров, представляя поправки в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, согласно озвученным данным, поправками исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.

«В реализацию поручений Главы государства предлагается введение принципа должной осмотрительности. Субъекты бизнеса будут проверять добросовестность своих контрагентов, тем самым проявляя должную осмотрительность. Предлагаются нормы в части упрощения налогового администрирования, а также уточняющего и редакционного характера», - добавил Алибек Куантыров.


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